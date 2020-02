Päevahoroskoop ⟩ 6. veebruar. Neitsid hoidku mokk maas, Kaalud aga lähevad kallimaga tülli

Elu on üksjagu ebastabiilne, nii mõnigi asi ei kulge sinu tahtmist mööda. Pead kiiresti reageerima ja plaane käigu pealt muutma.

Sead uusi eesmärke oma huvidest lähtuvalt. On oht, et oled seejuures väga enesekeskne ja jätad teiste vajadused sootuks tähelepanuta.

Hea aeg organiseerimiseks, uute projektide jõuliseks käimalükkamiseks. Sul on head plaanid ammu olemas, vii need nüüd ellu!

Mingil üritusel võid kohtuda inimesega, kelle mõttekäigud on õige tavatud. See on õpetlik, ta avab mõnes mõttes sinu silmad.