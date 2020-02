Kimbatuses mees: olen armunud oma onutütresse, kellega pärast ühist pornomaratoni seksisime

«Meie isad on vennad ja kui me mõlemad saime tööd kesklinnas, siis pakkusid nad, et võime üheskoos elada korteris, mida nad selle lähistel omavad. Nad ütlesid, et niimoodi säästame palju raha.

Paar kuud tagasi, kui ma õhtul enne teda koju jõudsin, mõtlesin õhtusööki süües oma sülearvutist veidi pornot vaadata. Kui minu nõbu koju jõudis, siis üritasin seda kiiresti kinni panna, kuid tema vaid naeris ja ütles: «Minu šokeerimiseks läheb vaja enamat kui veidi pornot. Tee mulle ka ruumi.»

Ta istus laua äärde ja ühines minuga. Me vaatasime palju erinevaid videoid - ühel hetkel liikusime edasi elutuppa, et tunneksime end mugavamalt.

Lõpuks olime diivanil teineteise kaisus ning porno vaatamisest erutununa hakkasime suudlema ja üksteist katsuma. Üks asi viis teiseni... Me seksisime ja see oli vapustav! Selle lõppedes vaatasime üksteisele silma ja mõistsime, et see ei jää viimaseks korraks.

Sellest ajast saati oleme enamik õhtutel seksinud ja mõnikord ka hommikul. Ta on imeline naine ja me elame koos nagu päris paar. Paraku me mõlemad teame, et kui meie pered saaksid antud olukorrast haisu ninna, siis järgneks tohutu skandaal. Seetõttu teeskleme nende juuresolekul, et oleme lihtsalt sõbrad.

Ma ei tea, mida teha. Ma olen temasse armunud ja tunnen, et ta on naine, kellega soovin terve oma ülejäänud elu koos veeta. Tema ütleb, et armastab mind ka, kuid pelgab mõtet sellest, et peab oma vanematele pettumust valmistama.»

Vastab nõustaja Deidre Sanders:

Vastupidiselt paljude inimeste arvamusele, pole seksuaalsuhe või isegi nõbuga abiellumine Suurbritannia seadustega vastuolus.

Irooniline, et mõnes kultuuris peetakse nõbuga abiellumist täiesti loomulikuks asjaks, samal ajal kui mõnes teises peetakse seda õõvastavaks.

Kui oled kindel, et perekond oleks sellele vastu, siis pead oma nõbuga tõsise jutuajamise ette võtma. Teil tuleb otsustada, kas olete valmis üksteisele pikaajaliselt pühenduma, seda igasugusest vastasseisust hoolimata. Kui mitte, siis on kõige parem seksimine lõpetada, et saakside mõlemad edasi liikuda.

Kui teil on aga tõsised plaanid, siis ütle oma vanematele. Ütle, et loodad, et nad on teie üle õnnelikud. Te olete täiskasvanud inimesed ja võite oma elu üle ise otsustada.