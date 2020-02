Sajandi karjäärivõimalus! 4000 eurot kuus mänguasjade testimise eest

Cas Paton, OnBuy.com asutaja ütles portaalile Dailyrecord järgmist: «Meie veebipood soovib klientidele pakkuda kõike, mida nad võivad vajada. Viimaste kuude jooksul on tuhanded kliendid meile kirjutanud, soovides lisainfot ning nõuandeid meie täiskasvanute mänguasjade kohta ning kuigi praegused klienditeenindajad proovivad neid aidata, vajame me neile küsimustele vastamiseks siiski spetsialisti. Me saame aru, et tegemist ei ole tavalise klienditeenindustööga, kuid me siiski loodame, et on olemas keegi, kellel vastavad oskused olemas. Kui tundsid meie tööpakkumise kirjelduses ennast ära, siis palun kandideeri.»