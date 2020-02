Erutavad nipid, mis su meest sekundiga jalust rabavad

Seksikad sõnumid

Fakt on see, et meestele meeldib, kui neid õrritatakse ja seksikate sõnumite saatmine on tänapäeval suur osa sellest. Ära kõhkle oma kallimale midagi siivutut või lausa räpast sõnumeerimisel. Samuti ei tee paha mõned seksikad fotod sinust päeval, mil viibite üksteisest eemal. See on eriti käima tõmbav siis, kui õhtul tõesti kohtute. Kokkusaamise ajaks oled ta juba nii käima tõmmanud, et soovib vaid su riided seljast tirida ning koos linade vahele seiklema minna.

Kanna seksikaid püksikuid

Kui su kallim näeb, et kannad seeliku all üliseksikaid püksikuid, soovib ta suure tõenäosusega sind koheselt võtta. Näe veidi rohkem vaeva üleannetu aluspesu valimisel, et valiksid välja just sellise pesu, mis teda tõesti käima tõmbab. Head valikud oleksid midagi pitsilist või eriti silmapaistvat, et tal tekiks huvi sinu intiimpiirkonnaga lähiajal aina enam tutvust teha.

Kasuta keelt

Keel on üks parimaid asju, millega meest üles kütta. Oluline on see, et keelt kasutades ei tohi liiga lohakaks muutuda, sest see võib kiirelt seksiisu tappa. Samuti peaksid kasutama keelt peale suudlemise ja suuseksi tegemise näiteks õrnalt kõrvade suudlemisel, kaela ja isegi rinnanibude lakkumisel.

Avalikud ulakad puudutused

Kui järgmine kord kallimaga pargis või mõnes muus avalikus kohas jalutate, puuduta õrnalt tema meheau. Võimalik, et saab sellest tugeva impulsi, mis paneb teda sind koheselt jalust rabama. Tõenäoliselt leiad järgmisel hetkel end temaga voodist keset kuuma vahekorda.

Kahekesi kuuma duši alla

Pole midagi intiimsemat ega seksikamat kui koos dušši alla minna. Peske üksteist õrnalt ning ärge unustage õrnu puudutusi intiimpiirkonnas. Tunnetage üksteise alasti kehi ning suudelge üksteist õrritavalt. Kuum vesi ja veeaur soodustavad mehe erutumist ning parandavad ka vereringet, mis aitab paremini erektsiooni säilitada. Dušiseks on ülimõnus ning see on miski, mida peaks iga paar proovima.

Tee mehele striptiisi

Kui soovid mehele jätta kustumatut mälestust enda sensuaalsust ja seksikust näidates, on postitants koos striptiisiga ideaalne võimalus mehe erutamiseks. Võta lisaks postitantsu tunde ning õpi tantsima nagu kutseline strippar, sest just nii saate köita mehe tähelepanu täpselt siis kui ise soovite. Loomulikult vaid juhul kui koju vastava atribuutika soetad. Mõndadel kursustel õpetatakse ka sületantsu. Enne kui postitantsu ja sületantsu vahel valima hakkad, uuri välja, kumb sulle ja su kallimale rohkem meeldiks.

Tee talle massaži

Massaaž on kindlasti üks erutavamaid asju üldse. Sensuaalne mudimine üle mehe keha lõõgastab ta pinges lihaseid ning sensuaalsed liigutused viivad ta kiiremini erutuseni kui arvata oskad.

Ole enesekindel