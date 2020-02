21. sajandi trend: mehed tellivad matuseid oma salajastele kaaslastele

Ettevõte, mis kannab nime Human Love Doll Company, pakub seksnukkude omanikele kolme erinevat matusepaketti. Kõige elementaarsem pakett maksab 237 eurot ning selle eest korraldatakse ühised matused, mis on mõeldud mitmele nukule. Keskmise paketi maksumus on 414 eurot, selle eest saab privaatse matuse.

Mõtlete, et miks peaks keegi maksma sadu eurosid utiliseerimisele mineva nuku matuse eest? Nimelt selgus läbiviidud uuringust, et isegi kui mehed tahavad vanast nukust vabaneda või selle välja vahetada, peavad nad seda siiski suureks isiklikuks kaotuseks.

On olnud mõned juhtumid, kus seksnukk on lõpetanud tavalises prügikonteineris, jättes möödujatele mulje, et nad on avastanud mõrvaohvri. Kui omanik tellib oma salajasele kaaslasele matuse, võib ta kindel olla, et midagi sellist ei juhtu.