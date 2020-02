Mehed avaldavad tõe, mida tegelikult naiste intiimpiirkonna karvkattest arvavad

AskMen.com ja Huffington Post ühendasid jõud, et meeste mõtetest natukenegi rohkem aimu saada. Küsitluses osales kokku 599 erinevas vanuses meest, kelles suur osalaal oli 25-34 aastased.

84% meestest oli häbemekarvade kohta oma arvamus. 88% mehi vastas, et nad ka ise piiravad oma karvu.

Allpool on küsimused, mida meestelt küsiti ja milliseid mõtteid nad selle kohta avaldasid. Enne tulemuste juurde minemist rõhutame, et igaüks saab oma intiimpiirkonna karvkatet hoiuda täpselt sellisena nagu soovib ja tegelikult pole meeste arvamus oluline.

38% mehi eelistas, et piirkond näiks puhas ja kena ning seal võib olla mingil määral karvu.

15% meestest arvas, et intiimpiirkond võib olla täpselt selline nagu naine soovib.

Kas oled pidanud seksi pooleli jätma intiimpiirkonna seisukorra tõttu? 91% ütles, et sellist asja pole kunagi ette tulnud...

...mis tähendab, et 9% meestest on sedasi toiminud.

48% vastas, et pole sellepärast pinges ja see on loomulik tegevus.