Soovid rikast meest? Miljonäride kosjamoor jagab naistele stiilinippe

Miljonäride kosjamoor Anna Bey on Youtube'i kanali ning samanimelise internetikooli School Of Affluence autor ja eestvedaja. 32-aastane naine on ise pärit Rootsist ning ka ise suhtes rikka mehega, kusuures ta pole kõrgseltskonda alati kuulunud. Peale 18 000 dollarit (~15 900 eurot) maksnud ninaoperatsiooni ning teisi muutusi oma välimuses on naine end eliiti sisse söönud ning soovib (muidugi raha eest!) neid teadmisi ka teiste naistega jagada.

Mõningad nipid aga jagatakse soovijatele õrritusena kätte ka tasuta, nagu näiteks järgmine video, kus kosjamoor soovijatele stiilinippe jagab, et ühiskonna koorekihis silma paista.

Järgnevalt kirjutame lahti videos välja toodud garderoobivalikud, mis iga miljonärimaia näitsiku riidekapis suunamudija sõnutsi olla võiksid.

Midagi punast

Kõige esimene ning olulisem stiilinipp on kanda midagi punast. Tegemist on klassikalise tooniga, mis alati silma paistab. Kosjamoori sõnul meeldib rikastele meestele punane värv, sest see paneb neid mõtlema kirele, seksile ning tekitab iha - isegi siis, kui mees seda ise tähele ei pane. Ideaalne värv, kui tahad tähelepanu ega soovi, et sa kellelgi kahe silma vahele jääksid. Oma soovituse rõhutamiseks kannab Anna videos ka ise punast kleiti.

Kehasse õmmeldud püksid

Anna sõnutsi võivad naised arvata, et kaaslase leidmiseks peavad nad kandma kleite või seelikuid, ent tema sõnutsi on pükste kandmine täiesti sobiv - kuid seda vaid juhul, kui need on kehasse ning sulle hästi istuvad. Sobitaja sõnutsi on hästi istuvad rätsepapüksid eluliselt vajalikud, sest kõik mehed, sealhulgas ka rikkad mehed, naudivad kauneid tagumikke. "Mehed jäävad meesteks, seega kui suudad oma tugevaid külgi rõhutada ning neid kaunil moel esile tuua, siis on sul juba väga suur edumaa," ütleb Anna. Lisaks soovitab ta püksisääred mõne sentimeetri võrra pikemad teha. Seda selleks, et oleks hea neid kanda peidetud kontsaga ning lasta oma jalgadel pikemana paista.

Hästi istuv pluus

Noor naine toob videos välja ka selle, et meestele ei meeldi näha naiste seljas kujutuid, kottis riideid, mis nende figuuri peidavad ning jätavad naisest seenekese või muffini mulje. Tema sõnutsi on väljajoonistuv kehakuju väga hea, eriti eelistatud on liivakellafiguur, mille saab vajadusel saavutada keha kujundava aluspesuga, kui loodus seda loomulikult kinkinud pole. Eriti rõhutab kosjasobitaja seda, et dekoltee ei peaks kindlasti olema nabani. "Meestele meeldib büsti näha, kuid see ei tohiks olla liiga palju - ei mingit sügavat dekolteed ega kõige letti löömist, lihtsalt rõhuta rinna kuju," ütles Bey.

Kelmikad kleidid

Selle punkti alla koonduvad nii mõnedki erinevad stiilid, kuid Anna soovitab eelkõige kleite, mis on voogavast materjalist. Kleit võib olla nii pikk, keskmine kui lühike, kuid rikast meest otsiv kaunitar peaks kindlasti veenduma, et ta ei näeks liiglühikese kleidi tõttu vulgaarne välja. Kelmikalt voogava kleidi kandmine avab sinus naiseliku energia kanalid, muutes sind veelgi ligitõmbavamaks - nii jääd meestele hästi silma ning tunned, et oled parim versioon endast.

Pliiatsseelikud