«Appi, ma olen nii stressis!» See on vist lause, mida ma oma elus liiga tihti ütlen. Jah, ma olen stressis, jah, ma olen üle töötanud, jah, ma olen peaaegu läbi põlenud - ja ometi ei tee ma selle olukorra parandamiseks midagi, peale... rohkem töötamise. Kas saab moodne tehnika mind sellest nõiaringist ehk päästa?

Minu stressiga võitlemise eksperiment, milleks kasutan Huawei GT2 ülistiilse nutikella abi, algab kõige kiiremal ajal – detsembrikuus. Kell ise on muidugi superilus, roosa kuld on saanud mu lemmikvärviks ning kui võimalik, oleksin ka auto roosakuldset tooni võtnud.

Esiti on jändamist natuke kellarihmaga. Ei saa mina aru, kuidas õpetus mind rihma pingutama suunab. Nii käin esimesed päevad ringi, kell üsna lõdvalt randmel. Miinus (peale selle, et ebamugav on)? Kell ei taha hästi stressitaset registreerida. Nii heljun ma ringi teadmises, et mu stress on vaid välja mõeldud ja tegelikult on kõik hästi.