12 valentinipäeva kingitust mehele, kes võiks enda eest paremini hoolt kanda

Meeste nahahooldustooteid on poelettidel aina enam, kuid sealjuures ei tasuks ära unustada praktilisust ning käepärasust. Nii on Eestist pärit veganbränd The 3in1 Company teinud kehahoolduse meeste jaoks eriti lihtsaks ja loogiliseks. Tootesarja kuulub 9 toodet, mis on mahutatud kõigest kolme pudelisse ja lisaks multifunktsionaalsusele, on tooted ka taskukohased.