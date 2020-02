7 erutavat kohta, kust meest katsuda

Paljud naised alahindavad puudutuse väge ja kui palju see meestele tegelikult meeldib. Paraku kiputakse mehi vähem hellitama ja arvestades, kui palju naistele puudutusi jagatakse, saavad mehed sellest kõigest 10%. Seepärast mehed otsivadki pidevalt lähedust, et saaks kiindumussoovi rahuldatud.

Kui soovid, et mees läheks su käte vahel lausa pööraseks, puuduta teda nendest seitsmest kohast:

Kael

Kael on väga hell piirkond ja kui soovid erootilisi tundeid tekitada, hellita kaela nii:

Hinga ta kaela peale – tee seda samal ajal, kui temaga räägid ja jälgi reaktsiooni. Leia lihtsalt võimalus, et talle piisavalt lähedale pääseda.

Limpsa ta nahka – loomulikult tee seda siis, kui olete piisavalt intiimses olukorras. Piisab vaid, kui tõmbad keelega üle kaela, näksad õrnalt ja juba ta ongi erutunud.

Sasi ta juukseid

On ju mõnus tunne, kui juuksur sinu juukseid peseb? Peanaha masseerimine on uskumatult hea tunne. Libista sõrmedega ta juustest läbi ja sikuta neid õrnalt.

Enamus meestel pole juuste sasimise vastu midagi, aga kui sa näed, et ta on omale geeli abil soengu pähe teinud, tasuks igaks juhuks luba küsida.

Keelatud vili – huuled

Prantsuse suudlus oli vanasti kõige suurem tabu. Keelega suudlemine oli lausa skandaal! Lisaks sellele, et selline intiimne suudlemine on nauditav, on see alati ka ülimalt lähendav tegevus. Ühtlasi ütleb suudlemine kohe ära, kas sa soovid selle inimesega tulevikku jagada või mitte.

Salajane seksikas punkt

Meestel on üks koht ja neile meeldib, kui naine stimuleerib seda vahekorra ajal – ükski naine ei tohiks seda ignoreerida. See punkt asub ristluul, aga mees ei pruugi seda punkti meelepäraseks tunnistada. See on tõesti üks nendest kohtadest, mis tekitab mehele veelgi enam erutustunnet.

See punkt asub tagumiku keskosas, ainult veidikene tagumikuaugust ülespoole. Piirkonda tuleb masseerida mõlemalt küljelt ja ümber sabaluu, samas mitte liiga palju survet avaldada.

Soovitatav on enne kokku leppida, kui seda punkti katsetad, vastasel juhul võib ta väga ära ehmuda.

Veelgi salajasem punkt

On üks punkt, mille stimuleerimist mees naudib - ükski naine ei tohi seda eirata! See punkt on perineum ehk lahkliha ehk püha juurtšakra. See energiaallikas on ühendatud paljude teiste müstiliste energiakanalitega.

Juurtšakra asub pärakuaugu ja munandite vahel ning on äärmiselt tundlik ja erootiline sihtmärk. Võid sellele kohale õrnalt suruda või sõrmeotstega hõõruda. Alusta rahulikult ja märka ta reaktsiooni – ta pole võib-olla kunagi varem kellegi teisega midagi sarnast kogenud.

Sisetsoon

Sulle ilmselt meeldib, kui keegi silitab su jalgu? Sama meeldib temale. Reie siseosa on tundlik piirkond ja tekitab erutust.

Lihsalt alusta silitamist kubeme piirkonnast kuni reie sisekülgedeni välja. Jälgi, et surve oleks õige tugevusega, sest vastasel juhul sa teed talle lihtsalt kõdi, mitte ei eruta.

Nägu

Mehe näos on paar tsooni, mis väärivad tähelepanu ja tasub katsetamist, kui soovid romantikat luua.