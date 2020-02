Murtud peenis - linnalegend või tõsine vigastus?

Mis on «murtud» peenis?

Tegemist pole linnalegendiga, nagu paljud arvavad. Peenist tõesti on võimalik «ära murda», ütleb dr. Earim meeste terviseportaalist Manual briti ajalehele Metro. «Jah, kahjuks on see tõesti nii valus nagu tundub. Siinkohal tuleb kindlasti märkida, et inimpeenistes ei ole peeniseluud, seega tegemist ei ole otsese luumurruga,» märgib dr. Earim.

Aga mis siis peenise sees ikkagi juhtub, kui see «murdub»?

Selleks, et «peenisemurdu» täpsemalt selgitada, on vaja väikest värskendust bioloogiatunnis õpitule. Peenis ehk suguti koosneb kolmest tuubjast osast. Üks neist on käsnkeha, mille sees kulgeb kusiti, mis väljutab spermat ning uriini. Teised kaks on aga korgaskehad, mis vastutavad erektsiooni tekke eest, täituvad verega ning jäigastuvad. Kõiki kolme ümbritseb omakorda aga väga tugev kiuline kude ning see ongi peenise osa, mis võib «murduda». Kui selline asi juhtub, siis lekib veri, mis erekteerunud peenisesse kogunenud on, teistesse peenise osadesse, tekitades nähtava verevalumi, selgitab dr. Earim.

Kui tihti sellised asjad juhtuvad?

Üldiselt on tegemist pigem haruldase meditsiinilise sümptomiga, kuid viimaste aastate jooksul on «peenisemurrud» tõusuteel. Kõige sagedamad kannatajad on kolmekümnendates ning neljakümnendates eluaastates mehed, kuigi juhtuda võib seda igas eas. Suurbritannias on kõige noorem patsient olnud 18-aastane ning eelmisel aastal käis selles riigis oma meheauga noa all 164 meest.

Mis «peenisemurde» põhjustab?

«Tavaliselt juhtub «peenisemurd» vahekorra ajal, kui toimub jõuline edasi-tagasi liikumine ning peenis libiseb vagiinast/pärakust välja ning uuesti sisenemise asemel torkab hoopis partnerit,» kirjeldab dr. Earim. Ta lisab, et sellisel juhul paindub erekteerunud peenis väga äkitselt, mis tekitab sisemise rebendi.

Kuidas neid ära hoida?

Kuigi «peenisemurd» võib juhtuda, ei tähenda see seda, et peaksid voodis ainult aeglaselt ning ettevaatlikult armatsema. Ettevaatlik tuleb kindlasti olla mõnedes positsioonides. Läbi viidud uuringute kohaselt on kõige ohtlikumad sekspoosid sellised, kus naine on peal. Koerastiilis seks on ohtlikkuselt teisel kohal. Juhtunud «murdu» paneb koheselt tähele, sest sellega kaasneb plumpsuv hääl, tugev valu, paistetus ning kohene erektsiooni kadu, lisaks on sisemine verejooks ka peenise naha alt näha.

Kuidas peaksid «peenisemurru» korral käituma?

Kui tunned peenises valu (ning kui tegemist on tõesti «murruga», siis seda sa ka tunned!), siis lõpeta koheselt käesolev tegevus ning otsi arstiabi nii kiirelt kui võimalik. Tegemist on erakorralist sekkumist ning tihti ka operatsiooni vajava vigastusega. Operatsioonid on tavaliselt edukad ja püsivaid kahjustusi ei teki, ütleb dr. Earim ning toob välja, et seksida saab peale sellist vigastust üldiselt nelja kuni kuue nädala pärast.

Aga äkki see paraneb ise ära?

Jah, peab tõdema, et «murdunud» peenisega arsti juurde minek võib olla piinlik, ent mida kauem sellega oodata, seda püsivam võib tekkinud kahju meheaule olla. Muuhulgas võivad õigel ajal ravimata jäetud «peenisemurru» tagajärjel tekkida erektsiooniprobleemid, peenise püsiv kõverus või armistumine, kusetee kahjustused ning valud seksi ajal.