Kas telefon ei lõpeta piiksumist? On sul selleks nädalaks rohkem peokutseid, kui jõuaksid vastu võtta kuu ajaga? Kas su silmarõõm kutsus su just kohtingule? Jah, Jäär, see pole imekspandav, sest Veenus sisenes just sinu esimesse, iseendaga seotud majja ning see tõstab veelgi su omadust inimesi võluda ning ligi tõmmata. Kasuta Veenuse poolt kingitud energiat! Pööra veidi rohkem tähelepanu oma välimusele, kümble armastuses, mis sind ümbritseb ning täida iga ruum, kuhu sisened, oma loomuliku sarmiga. Sel nädalal saavad nii sinu sotsiaalne kui ka armuelu tiivad!