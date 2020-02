Tellijale

Sõnn, me kõik teame, et sa eelistad üldiselt veeta mõnusa õhtu kodus, selle asemel, et metsikule peole või muule sotsiaalsele üritusele minna. Sel nädalal tunned sa end aga veelgi suurema erakuna. Sa õpid nautima omaenda seltskonda, kuulad oma sisehäält ning kümbled rahulolevalt üksinduses. Sa oled puhkuse ära teeninud, seega kui sel nädalal tunned, et kohe üldse ei jaksa inimestega suhelda, siis just nüüd on parim aeg plaanid ära jätta. Su hingeline heaolu peaks tulema alati esimesena, seega usalda oma kõhutunnet.