4. veebruar: Vähkide suhetes toimuvad muutused, Veevalaja teeb rahaasjus arukaid otsuseid

Piirangud tunduvad ahistavad. See, mille oled juba saavutanud, ei tundu kuigi väärtuslik, kõik uus ja huvitav näib aga paeluv.

Midagi muutub, arvatavasti suhete vallas. Keegi, kes on sulle juba pikka aega armas olnud, ilmub taas silmapiirile, aga asjaolud on muutunud.

Rahaasjus saad teha mõistlikke otsuseid, kui oskad vaid valida õigeid nõuandjaid. Targad ja abivalmis inimesed on sinu lähedal.

Inimesed, kes on minevikus sinu usalduse välja teeninud, võivad sind tänagi aidata. Aeg teha rahaasjus arukaid otsuseid.

Pea on selge ja mõistus vahe, süda on õige koha peal. Suhtlus- ja suhteprobleemid on võimalik selgeks rääkida ilma liigsete emotsioonideta.