Teadlased paljastavad ⟩ Abielu jääb püsima vaid siis, kui sul on eelnevalt olnud see arv seksuaalpartnereid

Uuring paljastab, et naised, kellel oli enne abiellumist olnud 2 seksuaalpartnerit, lahutasid suurema tõenäosusega, kui need, kellel oli partnereid olnud 3-9.

Kui seksuaalpartnereid on kolm, neli või rohkem, on inimesel parem ettekujutus, millised valikud saadaval on. Teisisõnu ei tundu teised seksuaalpartnerid enam nii erilised, ega olulised.

Wolfinger selgitas välja, et süütuna abiellujate ja 1-2 seksuaalpartneri omavate inimeste lahutuste arv on vähenenud. Selle asemel lahutavad naised, kellel onud üle kümne voodikaaslase.

Hoolimata seksuaalkaaslaste arvust, märgib Wolfinger, et kuna abielueelne seks on muutunud aina tavalisemaks, mõjutab see suhte heaolu aina vähem. See on progress.