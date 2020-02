Peole minekuks valmistudes rõhutame kõik oma parimaid külgi - mõned rohkem, teised vähem. Staarid nagu Maura Higgins ja Lizzo ei piirdu ainult oma silmade esile toomisega, nemad näitavad kõike seda, mille üle nad uhked on. Ja mis aitab seda veel paremini teha kui mitte ihukleit? Sinu ees on valik kauneid ihukleite, millega enesekindlad staarid on viimasel ajal punast vaipa väisanud. Pilk peale!