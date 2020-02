Viis fitnessieksperti selgitavad: miks on sportimiseks kõige parem aeg just hommikul

Mõlemal treeningul on omad plussid ja miinused. Suurem osa inimesi käib jõusaalis siiski pärast väsitavat tööpäeva. Kuid kui otsustad alustada oma päeva treeninguga, seisad silmitsi varajase ärkamisega kaasneva keha «piinamisega».

Kardiotreeningud on parimad äratajad

Tone & Sculpt rakenduse asutaja ning treener Krissy Cela: «Armastan hommikuti teha kardiotreeninguid, et oma päeva algust veel ilusamaks muuta. Kasutan seda aega ka selleks, et trenni tehes oma lemmikraadiosaateid järele kuulata. Jõusaali treeningud lükkan pigem päeva teise poolde, kui mu kehal on rohkem energiat raskusi tõsta.

Hommikused treeningud tagavad öösel parema une

«Mul ei ole probleeme varajastel hommikutundidel ärkamisega ning sellepärast kasutangi seda aega trenni tegemiseks, mitte mingi muu tegevusega tegelemiseks. Hommikustel treeningutel on palju eeliseid ning see annab terveks päevaks väga suure koguse energiat, muutes päeva veelgi produktiivsemaks. Samuti tagab hommikune trenn öösel parema une, kuna olen päeval piisavalt palju energiat kulutanud, et keha õhtul väsinud oleks. Trenni tegemiseks ei ole parimat aega määratud. Lihtsalt tuleb valida endale kellaaeg, mis kõige paremini sobib ning tunnetada, millal keha selleks võimeline on,» selgitab treeningrakenduse Freeletics treeningu spetsialist dr Thomas Falda.

Keha ja vaim on värsked terveks päevaks

SoulCycle'i treener Liv Darcey: «Ma eelistan treenida oma keha hommikuti, sest tunnen, kuidas see värskendab mu keha ning vaimu terveks eelseisvaks päevaks. Kuna olen seadnud oma päevaplaani nii, et mul jääb hommikuti 45 minutit aega enda jaoks, siis see on ideaalne aeg oma keha üles äratada ning treeninguga alustada. Õhtune treening tekitab mulle hiljem raskusi magama jäämisel, mis on mulle kui spordiprofile väga halb, sest tihti on hommikuti palju tegemisi.»

Hommikuinimesed

«Olen suur hommikuste treeningute fänn lihtsalt juba sellepärast, et olen hommiku-inimene. Kahjuks võib vahel päevaplaan nihkuda ning ma ei saa alati hommikul trenni teha. Nendel päevadel tunnen end rohkem väsinuna, kuid sellest olenemata üritan leida vabadel hetkedel võimalusi, et end veidi sirutada ning keha üles äratada. Minu arvates pole treeninguteks õiget ega valet kellaaega. See pigem oleneb täiesti inimese isiklikest eelistustest,» räägib Virgin Active'i spordiklubi peatreener Harry Grosvenor.

Hommikune treening tagab terveks päevaks hea enesetunde