Blogikatkend ⟩ Eestlanna valmistub talus ülemaailmseks kriisiks: mul on vaja meest, relva ja laskmisoskust

Ja linnast võid sa ju ka viiruse saada.

Mu lapse isa on mul praegu hinge peal. Kutsusin teda siia tagasi, «näiteks kuuks ajaks, kuni olukord maailmas rahuneb», ta vastas viisakalt ja armastavalt, et talle ei meeldi maatöö. Ja mõistlik on temal ikka linnas olla ja vahel siia külla ja appi tulla. Ta pole maakas. Niimoodi on ta seda alati võtnud. Maatöö on minu ekstsentriline hobi, üks põhjuseid, miks me koos ei ela.

Ja maal rassimine tundubki tänase päeva loogikaga võttes hobi. Ta saab linnatöö eest kümneid kordi paremat tasu kui siin maal käsi külge pannes. Ja ta hoiatas ju kohe, et siin saab olema liiga palju tööd, kui me kunagi ammu selle valiku tegime, et selle maakoha endale saime... Või siis mina tegin. Meil on kokkulepe, et ta aitab mind siin käies - iga kord ühe asjaga, aga mitte rohkem.

Mis ei tähenda muidugi, et ta hädaolukorras (ja vahel ka ilusa ilma tõttu) siia ei pageks. Pageb ikka. Ja mõelgem nüüd sellele, mida hädaolukord paljastab.

Järsku on maailm alasti: piima ei saagi enam poest, hoopis lehma käest, ja lehm muide situb ja sööb ja joob, ta vajab pidevat teenindamist ja teda on vaja regulaarselt lüpsta ja isegi siis tuleb tal põletikke. Palju lihtsam ja mõnusam on elada maailmas, kus piimapakk maksab poes euro, mis on näiteks üks tuhandik sinu õhumüümise-nädalapalgast.

Kuulda oli, kuidas siin ja seal vajusid kiirelt maale linnasugulased, kel mulluse suure elektrikatkestuse ajal elekter ära läks. Ma ei kujuta ette, kas see «küllatulek» neile maainimestele tegelikult ka meeldis. «Kes pärast naerab, see naerab paremini,» mõtlesid nad, võibolla, rahulikult, võibolla kibestunult, sest neile tuli ehk Suure Peetri ja Väikese Peetri lugu meelde. Maal kannatame ära igasugused ajad ja meil on siin igapäevane ellujäämiskool. Puupliit ja kaev ja maakelder täis toitu ja käed, mis oskavad vajadusel kana tappa ja kartulit maha panna... Põline rikkus.

Aga mitte ainult sugulased ei vaataks sel juhul maa poole. Tegelikult vaataks hädaolukorras kõik loogiliselt mõtlevad linlased maa poole.

Väga, väga ebamugav on sellele mõelda! Ma loodan väga, et seda kõike ei juhtu.

Sest minu talu on tegelikult liiga lihtsasti suurelt teelt avastatav.