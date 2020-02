Selle uue DNA-testiga selgitad kohe välja, kas kallim on sind petnud

Partner, kes kahtlustab, et kallim on teda salaja petmas käinud, saab seda nüüd tõestada, kasutades kriminullides nähtud DNA-komplekti.

DNA-analüüsidele spetsialiseerunud Inglismaa ettevõte AffinityDNA võimaldab inimestel kasutada testi, mis teeb kindlaks, kas kaaslane paneb toime abielurikkumist. Ettevõte ise ütleb, et tegemist on üsna mõjuvõimsa testiga ja sobib neile, kes soovivad petmise kohta saada kindlaid tõestusmaterjale.

Testi teostamiseks läheb vaja aluspesu, kasutatud kondoomi või mõnda muud kahtlast asitõendit, millest võiks leida inimese bioloogilist materjali. Lisaks on võimalik osta eraldi test, mis selgitab välja, kas tegu on mehe või naise prooviga. Testidega saab välja selgitada, kas proov kuulub ühele ja samale inimesele või on suhtesse segatud ka kolmas isik.