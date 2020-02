Kuraditosin viisi, kuidas seks tervisele hea on

7. Seks leevendab valu

Klišee kohaselt toovad naised peavalu tihti vabanduseks, miks nad seksida ei taha, kuid ühe 2013. aastal Saksamaal läbi viidud uuringu käigus leidsid teadlased, et seks aitab sellisel juhul enesetunde paranemisele hoopis kaasa. Kui uuringust osavõtjad otsustasid peavalust hoolimata seksida, siis tundsid osalist või täielikku leevendust 60% migreeni all kannatajatest ning 30% klasterpeavaludega katsealustest. Seksi valuvaigistav roll tuleb tõenäoliselt nii sellest, et orgasmi ajal vabanevad kehasse endorfiinid kui ka suurenenud verevoolust genitaalide piirkonda. Vahel on valu tingitud justnimelt vere kogunemisest ühte piirkonda ning sellisel juhul aitab seksimine verevoolu ümber juhtida.

8. Seks või eluiga pikendada

Mitmed uuringud on leidnud seoseid aktiivsema seksuaalelu ning pikema eluea vahel. Duke'i Ülikoolis aastatel 1955 kuni 1980 läbi viidud uuringu kohaselt seostus meestel pikema elueaga tihedam seksimine, kuid naistel oli kauem elamise jaoks olulisem hoopis seksi nautimine. Kuna otseseid põhjus-tagajärg uuringuid pole seksimise puhul võimalik läbi viia, siis pole need andmed ammendavad, kuid kuna aktiivne seksuaalelu omab üldiselt tervisele mitmeid kasulikke toimeid, siis tuleb hullamine ikkagi mitmekülgselt kasuks.

9. Seks tugevdab suhteid

Oksütotiin, kõnekeeles tuntud ka kui armuhormoon, vabaneb kehas füüsilise intiimsuse ja nahk naha vastas kontakti kaudu, see omakorda aitab suurendada sinu ning partneri vahelisi romantilisi tundeid. Seega kui soovid partneriga veelgi armastavamat suhet luua, siis on hea mõte pärast seksi kaisutada. Toronto Ülikoolis läbi viidud uuringu kohaselt ütlevad need paarid, kes veedavad peale seksi aega koos musitades, kallistades või lihtsalt juttu rääkides, et nad on palju rohkem rahul oma seksuaalelu ning suhetega üldiselt.

10. Seks on kestva õnne võti

Füüsilist intiimsust on aja möödudes üha raskem suhtes hoida, eriti kui pildile tulevad ka kroonilised haigused, ent ometi mõjub see inimestele hästi. Johns Hopkinsi Ülikool viis 2014. aastal läbi uuringu eluaastate 58 ja 85 vahemikku jäävate paaride seas. Sellest selgus, et paarid, kes isegi näiteks vaid korra kuus seksuaalse loomuga tegevusi teevad, on oma suhtega palju rohkem rahul kui nende paaride liikmed, kes polnud selliseid tegevusi teinud viimase aasta jooksul või kauemgi. Seksuaalsed tegevused ei hõlma endas ainult suguühet ega lõppe tingimata orgasmiga, vaid nende hulka kuuluvad ka kõiksugused teod, mis kutsuvad esile seksuaalset stimulatsiooni ning mida paarid koos olles teevad.

11. Seks teeb sind targemaks

Aastal 2010 Princetoni Ülikoolis läbi viidud uuringu kohaselt oli rottidel, kes rohkem seksisid, rohkem arengut ning kasvu selles aju osas, mis tegeleb õppimise ning mäluga. Seksi ajal vallanduvad kehas kemikaalid, mis aktiveerivad aju premeerimiskeskuse, seega on loogiline arvata, et sama väide kehtib ka inimeste puhul. Niiet - mõnel viisil võib seks sind tõesti targemaks muuta!

12. Seks muudab su välimuse nooruslikumaks

Briti Psühholoogide Ühendus esitles 2013. aastal uurimust, mille kohaselt neljakümnendates ning viiekümnendates eluaastates inimesed näevad välja neli kuni seitse aastat nooremad, kui nad nädalas vähemalt kolm korda seksivad, võrreldes nendega, kes seksivad vähem. Miks? Uuringu juht tõi välja, et tõenäoliselt on asi seksi ajal vallanduvate heaoluhormoonide hulgas ning selle lõbusa tegevuse heal mõjul nii unele kui ka stressitasemetele. Seks kiirendab ka vereringet ning aitab kehal hormoone reguleerida, mõlemad omakorda mõjuvad naha välimusele hästi.

13. Seks paneb sind tahtma veelgi rohkem seksida