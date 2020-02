Kuidas toime tulla, kui oled peres ainuke leiva lauale tooja?

Lugejale vastatakse: «Argumendid raha ümber on harva vaid rahateemad. Need hõlmavad ka seda, mida raha asjaosalistele esindab. Selle asemel, et rahaasjad ära fikseerida ja kes mida võlgneb/väärib, pööra tähelepanu emotsioonidele. Kas sinu abikaasa tunneb praeguse rahasituatsiooni pärast, et teda kontrollitakse? Kas see muudab teda haavatavaks ja ebakindlaks? Mida tähendab sinu jaoks peres ainsana sissetuleku teenimise roll?