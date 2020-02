Haruldased arhiivifotod ⟩ Pelgulinna sünnitushaigla 50: vaata, kes oli esimene naine, kes Pelgus sünnitas!

Vastsündinud beebi tõsteti mähkimislauale, väsinud, kuid õnnelik ema sai puhata palatis. Muidugi võeti esimest last haiglast väärilise pidulikkusega vastu. Ema Hellele kingitakse lillekorv, lapsele aga hõbelusikas.

Alates sünnitusmaja avamisest kuni 2019. aasta lõpuni on Pelgulinna arstid ja ämmaemandad vastu võtnud 153 209 sünnitust.

Naistekliiniku juhataja dr Piret Veerus märkis, et pool sajandit tagasi ehitatud hoone koos seal töötava personaliga täidab aga hoopis laiemat funktsiooni kui üksnes sünnitushaigla.

«Meie eesmärk on seista hea Eesti naiste tervise eest kõige laiemas tähenduses,» ütles Veerus. «Tegeleme naise tervisega kogu elukaare jooksul, alates kõige väiksematest enneaegsetest beebidest kuni kõrges vanuses naisteni välja. Veelgi enam – meie patsientideks on ka need, kes ei ole veel sündinudki.»