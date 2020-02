Ära abiellu enne, kui pole seda läbi lugenud

Me teeme asjad teie jaoks lihtsamaks! Lahutusadvokaadid, finantsplaneerijad ja teised spetsialistid on Good Housekeepingusse kokku kogunud info, mida abielust unistav inimene kõrva taha panema peaks. Põhiline on see, et peaksid läbi ja lõhki tundma seda inimest, kellega abiellud, tegema targad rahaotsused.

Sa ei saa oma kaaslast välja vahetada

Kas oled nõus võtma inimese oma ellu koos puudustega, ilma, et see sind hulluks ei ajaks? Tore, sest neid puuduseid esineb ja tuleb aja jooksul aina enam ilmsiks.

Ta vanemad ei muutu aja jooksul meeldivamaks

Kui mõtlete, et ämm ja äi on parajaks pinnuks sõrmes, siis uskuge mind – abielludes lähevad asjad veel hullemaks. Enne abiellumist tuleks suhted ära klaarida ja kui see ei õnnestu, siis ka abieluliit ei muuda asja paremaks.

Te peate laste osas olema samal meelel

Asi pole selles, kas te soovite lapsi või mitu neid sündima peaks, vaid selles, kuidas ja milliste põhimõtete järgi neid kasvatate.

Abielu on ametlik kokkulepe

Abielu on palju rohkemat, kui lihtsalt suhtestaatus – see on ametlik kokkulepe, mis muudab põhimõtteliselt üleöö teie rahalisi ja juriidilisi huve.

Rahakulutamise harjumused

Loomulikult ei pea sa oma pangaväljavõtet kohe esimesel kohtingul letti lööma, aga nendest teemadest tuleb suhteliselt varakult rääkida. Väga oluline on omada sarnaseid rahakasutuse harjumusi. Lisaks abiellud ka tema võlgadega, ehk siis kohustuse tõttu kannatavad paratamatult mõlemad.

Sa puutud temaga ka peale lahutust kokku

Isegi, kui lahutate, aga omate ühiseid järeltulijaid, tuleb edasi tegeleda ka laste jagamisega. Mõistlik on säilitada viisakaid suhteid.

Kui su kallim petab, sa ei saa automaatselt kogu vara pärijaks

Seadusandluses pole paraku lahkumineku põhjuseid määratletud, mistõttu jaotatakse vara vastavalt seadustes kirjutatule.

Advokaat pole su terapeut

Sul pole seda ilmselt enne abiellumist vaja teada, aga kui lahutus on ukse ees, tasub siiski meeles pidada. Lahutusadvokaadiga kohtudes tahetakse enamasti kohe oma lugu hakata rääkima, aga sellel pole mõtet. Lahutusadvokaati huvitab vaid, et asjad saaksid mõlemale osapoolele sobiva lõpptulemuse.

Lahutusega kaasneb justkui leinaperiood