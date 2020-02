Lugeja unistus: soovin astuda kuule – tahaks ikkagi kontrollida hüpoteesi, et kuult on näha Hiina müür

«Minul on olnud kümneid unistusi. Unistasin muinasjutus elamisest, oleks ju tore olla kõige ilusam ja targem printsess kõige uhkemal maal. Unistasin ainult viitest koolis, aga ju poisid lõid pea segi ja ikka tuli kahtesid ka. Unistasin printsist valgel hobusel, minu prints lasi hobuse kappama ja tuli viis mind hoopis paadisõidule.

Unistasin miljonitest ning sain veel rohkem – armastuse, lapsed ja põneva töö, milles end igapäevaselt tõestada.

Mul on endiselt veel unistusi – reisida, saada selgeks prantsuse keel, lugeda raamatuid (pere ja töö kõrvalt tundub see lihtne asi vahel võimatu), leida iseendas sisemine rahu ja olla igas tööpäevas palju enam olemas oma lähedaste jaoks.

Tegelikult see ongi hetkel minu kõige suurem unistus – leida ja võtta aega oma lähedaste heaks. Olla perega koos, mängida lastega lauamänge, käia ujumas, nautida ühiseid töid ja tegemisi.

Argielu virrvarris on raskeim nautida kvaliteetaega mehega. Need hetked, mil olemegi teineteise jaoks – minna spaasse, teatrisse, õhtusööki nautima, hommikul mõnuledes ärgata - ja seda kõike kahekesi. Lapsed - rõõmurullid on meie elu mõte ja suurim rõõm, kuid me vajame neid hetki, mil rõõmurullid on vanavanemate või tädide-onude hoole all ja saame olla lihtsalt kahekesi – isegi kui see on vaid jalutuskäik metsas, kodune kinoõhtu või tõesti nädalavahetus spaas.

Mul on usku, et ka see unistus täitub, võib-olla täna mitte, kuid ehk nädala pärast.

Ja lõpuks – unistan sõidust ümber maakera ja astumisest kuule – tahaks ikkagi kontrollida hüpoteesi, et kuult on näha Hiina müür.»