Pulmakorraldajate jubedad meenutused: hilinev preester, koonerdajast pruut ja kingadraama

Hilinev preester

Pruudi hilinemine pulma on üsnagi tavapärane. Ühte pulma jäi hiljaks hoopiski kirikuõpetaja.

«Käes oli imeilus pulmapäev ja kõik külalised ning pruutpaar olid juba saabunud kiriku juurde. Soovisime pruudiga kiire ülevaate teha, et kõik tseremooniaks valmis oleks. Järsku avastasime, et kiriku uksed olid kinni ning preestrit ei olnud kusagil. Helistasime talle ning selgus, et preester oli unustanud endale muudetud tseremoonia kellaaja kirja panna. Seega otsustas kohale tulla tunni hiljem. Nii me siis ootasime kogu seltskonnaga rõõmsalt kiriku ümber. Mõned inimesed võtsid kirikuaias isegi päikest, sest sooja oli üle 30 kraadi,» meenutab Stockholmis pulmakorraldajana töötav Alice.

Koonerdav pruut

«Sattusin korraldama pulma, kus katastroof saabus alles pärast pulmi. Kuna tegemist oli mulle tuttava pruutpaariga, siis otsustasime, et lõpliku arve esitan neile pärast peo toimumist. Mõeldud, tehtud. Kui pulmad olid läbi saanud ning neile arve esitasin, pidi pruut šoki saama selle peale, et lisasin arvele kasutatud dekoratsioonide hinna. Ta ei saanud aru, miks tema peab maksma oma pulmas üleval olnud dekoratsioonide eest, mille ta ise välja valis. Ta oli nii vihane, et nõudis arve täies mahus tühistamist ning pöördus ka oma perekonnaadvokaadi poole, kes talle selgeks tegi, et tal ei ole õigus midagi nõuda,» räägib Berliinis töötav pulmakorraldaja Catlyn.

Paar ei tasunud rendipinna arvet

«Saime pruutpaariga kenasti enne pulmi kõik vajalikud ostud tehtud ning otsustasime hiljem juurde tulnud kulutused eraldi arvena teha. Kokkuleppeliselt pidi pruutpaar tasuma peopaiga rendi eest omanikele ise. Kuna minule laekuma pidanud tasud tulid õigeaegselt, ei tekkinud kordagi kahtlust, et rendipinna tasumisega probleeme tekib. Enne tseremoonia algust suundusin peokoha vastuvõttu, et makstud arvetes täiesti kindel olla. Siis selgus aga tõsiasi, et paar oli maksnud täpselt pool arvet kuigi ruumide rentimise lepingus oli kirjas, et nad ei ava peo alguseks uksi enne, kui on tasutud 100% ettemaksu,» meenutab pulmakorraldaja Sherily.

«Koha omanikud keeldusid tseremooniaks uksi avamast nii kaua, kuniks pruutpaar neile sularahas puuduoleva raha ära olid maksnud. Peigmehe vanem vend üritas sugulaste käest võimalikult palju raha kokku laenata, kuid oli ilmselge, et nad ei saanud seda summat siiski kokku. Pruutpaari saabudes kohtusid peigmees, tema vend ning minu assistent peopaiga mänedžeriga. Nad pakkusid välja isegi, et võiksid toimumispaiga heaks puuduoleva summa eest töötada. Mänedžer oli sellega nõus ning pulmad said peetud siiski plaanipäraselt. Kui kõik plaanid paika olid loksunud, siis rikkusin oma tööreegleid ning lubasin endale ühe kange kokteili närvide rahustuseks. Pärast pidu koristasid peigmees, tema vend ning minu assistent kõik peo käigus kasutatud ruumid ära. »

Nuttev ämm rikkus pruutpaari esimese tantsu