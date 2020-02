3. veebruar: Sõnnil veab rahaga, Vähk seikleb unistustes

Peaksid proovima ego vaos hoida ja tulema vastu lähedaste soovidele. Ka siis, kui sulle eriti ei meeldi see, mida nad sinult ootavad.

Sul on vaja mõndagi teha nii kodus kui ka tööl. Peaksid hoiduma kaalukatest rahalistest tehingutest, eriti sellistest, mis seotud ühisvaraga.

Oluline projekt on juba varem käima lükatud. Jätka samas vaimus, pinguta, püsi valitud teel. Oled läbilöögivõimeline ja mõistuspärane.

Tähelepanu keskpunktis on materiaalsed hüved. Hoia silmad ja kõrvad lahti, just nüüd võid leida võimaluse, et parandada rahalist seisu.