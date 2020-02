Soome lastepsühhiaater Jari Sinkkonen pöidlalutsutamisest: pole mõtet keelata, ega see otsast ära ei sula

«Ega see pöial imemisest ära ei sula. Pole mõtet lapse kõrval seista ja teda keelata. Karistamine on täiesti keelatud, sest tema tegevus ei kahjusta ju kedagi,» ütleb Sinkkonen.

Psühhiaater ütleb, et pöial on justkui ülemineku abivahend. Need, kes sõrme ei lutsuta, võtavad selleks esemeks tavaliselt padjanurga või riidelapi, mida oma põse vastas hoida, kui laps vajab lohutust või on parasjagu uinumas.