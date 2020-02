1 veebruar: Veevalaja leiab enesekindluse, Skorpion võitleb õnne nimel

Kuigi sind võib vallata kihk tulevase edu nimel end parimast küljest näidata, ära sellega üle pinguta. Praegu on aeg lõõgastuda.

Peaksid ausalt tunnistama, millised on sinu nõrgad küljed. Tegeleda tasuks just selliste asjadega, mis sul hästi ei õnnestu.

See vastassoost «sõber», kellega soovid kohtuda, ei ole lihtsalt sõber. Kui just pead kellelegi valetama, siis ära peta vähemalt iseennast.

Rahaliste tehingute tegemine võib soiku jääda. Igal tehingul on kaks poolt, kui teised inimesed on otsustusvõimetud, pole sina süüdi.

Sa ei pruugi end just kõige paremini tunda – jõudu on vähevõitu, samuti on oht külmetuda. Hoia ennast, väldi pingutust.