Kui tahad kiiresti kehakaalu langetada, ole valmis nendeks jubedusteks

Soovitatav kaalukaotuse määr on 0,5 kuni 1 kilogramm nädalas. Loomulikult oleneb see palju kehatüübist ja mõnikord kaotatakse nädalas rohkemgi. Fakt on muidugi tõsisasi, et organismile pole kiire kaalukaotus teps mitte meeltmööda.