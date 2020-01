Mehed avaldavad, mida tegelikult voodis naise seljas näha soovivad

Ülisuur t-särk

See on naiste puhul üks lemmikumaid riideesemeid, millega magada. Eriti kui särk lõhnab kallima järele. Õnneks peavad seda seksikaks ka mehed.

Tom 28: «Ma arvan, et nad on lemmikud, sest nende ära võtmisega on alati mingeid probleeme, aga see pakub lisaks alati nalja. Samuti näen, et naisel on selles mugav ning ta ei pea mitte midagi tegema, et selles seksikas välja paista. Ta lihtsalt ongi!»

Mugavad pidžaamad

Mis saab olla imelisem, kui võimalus magada edasi pidžaamas, milles sul mugav olla on? See, kui sinu kallim sellega nõus on!

«Minu arust on kõige seksikamad mugavad pidžaamad, sest ei ole midagi seksikamat kui naine, kes tunneb end oma riietes hästi,» tõdeb 26-aastane Taylor.

Püksikutega ja ilma rinnahoidjata

Ideaalne viis naistele, kes armastavad hoida oma intiimpiirkonna öösel varjatult, aga soovivad rindadele vabadust anda.

«Kindlasti püksikud ilma rinnahoidjata. See ajab mind lausa hulluks, sest on minu jaoks niivõrd kuum kooslus,» sõnab 28-aastane Cory.

Linasest särgid

Õhuline ja mugav - täpselt see, mida mõnusaks magamiseks vajad.

«Minu kihlatul on komme varastada mu riidekapist vanu linaseid särke ning neid kandes voodisse ronida. Kui esimesel korral seda märkasin, siis see ärritas mind väga selle hetkeni, kuni ta seisis mu ees ja nägi ebareaalselt seksikas välja. Tean, et see on stereotüüpne eelistus, mitte tüüpiline valik, kuid poolnööbitud triiksärgid ja rinnahoidjad jätavad mind linaste särkide kõrval täiesti külmaks,» imestab 29-aastane Mark.

Seksikas aluspesu või öösärk

Küsitletud mehed ei eelda, et sa neid siiski iga päev kandma peaksid. Küll aga erilistel puhkudel võiksid endale midagi seksikat selga panna, et oma meestki erilisema tundma panna.

«See ei ole väga eriline eelistus, aga iga kord, kui näen teda seksikas pesus või öösärgis teki alla minemas, tunnen end erutatuna,» tõdeb 27-aastane Marcus.

Siidist lühikesed püksid

Paljude naiste pehme eelistus. Siidist lühikesed püksikud toovad eriti välja sinu ilusa tagumiku, mis mehi erutab. Ilmselt sellest tuleneb ka põhjus, miks need meestele meeldivad.

«Lühikesed püksid tõmbavad mind täiega käima. Isegi rohkem kui täiesti alasti naine,» tunnistab 30-aastane Jason.

«Kujuta ette, kui mõnus on hoida oma kallimat kaisus ja tunnetada teda täielikult läbi õhukeste siidist pükste. Tunnetad teda absoluutselt iga liigutusega ja see ilmselgelt erutab mind sajaga,» 31-aastane Jon A.

Kitsad särgid

Meil kõigil on särke, mis linnapildis kandmiseks ei sobi. Kohati selle pärast, et nad ei varja väga palju, mida võiks. Meestele meeldib, kui lähed neid kandes voodisse, sest seal pole seksikust kunagi liiga palju.

«Mu ekskallim kandis kogu aeg linnas kitsaid särke, mis talle ei sobinud. Kui aga ühel õhtul sellisega teki alla tuli, käivitusin kohe,» meenutab 24-aastane Andrew.

Alasti keha

Alasti naise keha on miski, millele ei suuda vastu panna ükski mees.