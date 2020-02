Istuv töö? Loe, mida su tagumik sellest arvab

Metro sõnul on viimastel aastatel jõusaalides käimine hüppeliselt kasvanud – seda ikka selleks, et päev otsa istumist tasakaalustada.

Füsioterapeut Dan Giordano ütleb, et kui oled suurema osa päevast istuvas asendis, sinu tagumikulihased lihtsalt kärbuvad. See on põhjuseks, miks tagumik näeb väga lame välja, kuna tuharalihased ei saa normaalselt töötada ja muutuvad aja jooksul nõrgemaks.

Istumine võib muide muuta kogu tagumiku kuju. Giordano on näinud kliente, kes on aktiivse töö juurest suundunud kontorilaua taha ja nende tagumik on märkimisväärselt õhenenud.

Liigne istumine võib põhjustada ka rohkem tselluliiti, sest tuharapiirkonna vereringe ei liigu korralikult, mis omakorda põhjustab kollageeni kadumist ja tselluliidi teket.