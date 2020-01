Sodiaagisaladused. Tähemärgid, kes ei suuda oma suud kinni hoida

Kuid mis siis, kui inimene, kelle vastu sul on tunded, ei ole selline? Suhted ei ole loodud kestma pikka aega, kui puudub usaldus ja ühised sihid. On sodiaagimärke, kellel on kõige raskem saladusi pidada ja õigel ajal suud kinni hoida ning see teeb suhted nendega keeruliseks.

Kaljukits

Kaljukitse ei huvita eriti partneri isiklik elu, tema saladused ja kõige sügavamad kogemused. Ta on pigem keskendunud iseendale ning ka tema tegevused teenivad sageli vaid ta enda huve.

Pole ilmselt üllatus, et sellise suhtumisega ei mäleta Kaljukits sedagi, kas see, mis talle öeldi, oli üldse saladus. Nii võibki juhtuda, et kõige hinnatumad saladused kukuvad kogemata tema huulilt, kirjutab Limon.

Kaalud

Kaalud mõistavad saladuse tähtsust, kuid neil on vaat et füüsiliselt võimatu suud kinni hoida. Niipea, kui neile usaldatakse isiklikku informatsiooni, nad lihtsalt peavad sellest kellegi kolmandaga rääkima.

Kaalud paljastavad kergekäeliselt ka enda saladusi – nad lihtsalt ei näe selles midagi halba. Selline inimene võib printsiibis olla väga hea sõber, kuid pead olema väga ettevaatlik, milliseid saladusi talle usaldada. Ta on väga lahke ja abivalmis inimene, kuid pead lihtsalt selle väikese eripäraga arvestama.

Ambur

Ambur on suurepärane kuulaja ja nõuandja, kes on tõeliselt paeluv. Inimesed usaldavad teda ning räägivad aina rohkem detaile, hinnates väärtuslikku toetust, mida Ambur pakub. Tal on alati usaldusväärse inimese maine, kes armastab teisi nende muredega aidata.