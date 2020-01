Unusta omlett ja puder - tõelistele tšempionitele piisab vaid äratusseksist

Miks mitte oma hommikuid eriliseks muuta, kui juba nagunii voodis olete? Hommikusel seksil on väga palju lisaboonuseid ja neid me teile alljärgnevas kirjeldamegi:

Kui sa juba nagunii voodis oled…

Rääkige üksteisele, mida saaksite parema hommiku nimel üksteise heaks teha. See tegevus nõuab väga minimaalselt aega – libista vaid pidžaama seljast…kui te just alasti ei maga. Pessu plaanisite ju hommikul nagunii minna?

Hommikuseks on tõeline meeleolu tõstja

Kujuta ette, kui palju endorfiine sa hommikuseksiga vabastad ja lisaks on see tegevus ka trenni eest. Niisiis rõõm ja efektiivsus ühes ja see energia püsib sinus vähemalt poole päevani.

Naturaalne valuvaigistaja

Kas vaevled kroonilise peavalu käes? Vahekorra ajal vabanevad endorfiinid aitavad valu vaigistada, mis sind hiljem tabada võivad. Endorfiinid on nagu looduslik ibuprofeen.

Hommikuseks tugevdab teie suhet

Hommikuse vallatlemise ajal vabaneb su kehast oksütotsiini, mis soodustab armastust ja kiindumustunnet. See tähendab, et kui olete hommikul vahekorras, tunned end kogu päeva partneriga rohkem seotuna.

Et natuke romantikat juurde lisada, võid saata kallimale sõnumi: «Ma ei suuda mõtteid sinult eemale saada.» See omakorda lisab ootuselevust juurde, mil õhtul kodus taas kohtute ja ehk teisele ringile lähete…

Hommikuseks on tunduvalt intiimsem

Lisaks sellele, et saad kallima keha näha loomulikus hommikuvalguses, võid olla tunduvalt haavatavam, kui õhtupimeduses.

Põhimõtteliselt lastevaba

See kehtib muidugi siis, kui lapsed magavad eraldi toas. Mõnikord võite ärgata 10 minutit lastest varem, et üksteisele aega pühendada. Seksuaalelu saab hoopis teise tähenduse, sest ei pea kartma, et keegi lastest uksele koputab või selle ootamatult lahti paiskab.

Sa pole «liiga väsinud»

Pikk päev väsitab igaühe täielikult ära ja ei saa pahaks panna, kui partner ütleb, et ta on õhtu lõpuks liiga väsinud. Aga miks mitte vahekorda astuda siis, kui olete just ärganud?

Immuunsusele kasulik

Pole saladus, et tunned end peale orgasmi suurepäraselt. Kas tead, miks see nii on? Ükskõik, millal sa seksi harrastad, see tugevdab immuunsust. Ta tõstab antikehade taset – ka neid, mis on süljes ja tupes. Need antikehad kaitsevad meie kehaosi, mis puutuvad väliste võõrkehadega kõige rohkem kokku. Antikehad aitavad võidelda bakteritega.

Tekib loomulik nahakuma

Hommikune seks tagab sulle kauni loomuliku õhetuse, mistõttu pole meiki üldse vaja. Kehas vabaneb kemikaal, mis suurendab östrogeeni taset, mis parandab juuste ja naha tooni ning tekstuuri.

Suureneb aju võimekus