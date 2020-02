Raheli rasedus. Sina oledki oma lapsele kõige ohtlikum, prahvatas arst

Tellijale

Keegi ei ütle sulle haiglas, et ära muretse, kõik saab korda. Keegi ei lohuta, et su hirm seljaajusonga või mõne keerulise geneetilise haiguse ees on põhjendamatu. Keegi ei nooguta kaasa, kui sa tahaks kurta, et lihtsalt selline tunne on, et midagi peab olema valesti. No peab olema! Öeldakse, et on mingi teatav tõenäosus, et sünnib terve laps. Ja, noh, kuigi ma ju tahaks vastuseid ja julgustust, ajab mind täiesti marru mu õe jutt, et ära üldse haiguste peale mõtle, sest negatiivsete mõtetega tõmbad sa ligi negatiivset reaalsust. Ma ikka tahaks arstidelt seda lohutust, mitte uhhuu-hipidelt.