Tellijale

Vahel tundub sulle, et elad kui masin: tööd on palju, sekeldamist igal rindel, elu on kui kiirteel kulgemine. Väga paljude jaoks see ongi normaalsus. Kuid see on ka ohverdamine: kiirtee on valik, mis jätab su paljust ilma. Ja ühel hetkel oled läbi põlenud.