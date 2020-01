Vaata, mille võttis naine sünnitama minnes haiglasse kaasa, et tema mees magama ei jääks

Kuigi teleseriaalidest ja filmidest võib jääda mulje, et sünnitamine on üsna kiire ja lihtne tegevus, siis päriselus on see enamasti pikk ja vaevaline protsess. Seetõttu võivad kõrvalseisjad enne pisikese sündi lausa magama jääda (isad, me vaatame teie poole).