See pealtnäha kaunis mõtteviis lömastab suhte tuhandeks killuks

Nimelt soovisid teadlased välja selgitada, kuidas erinev suhtumine armastusse võib suhte rahulolu mõjutada. Uuring viidi läbi 73 pikaajalise suhte abil.

Teadlased lähtusid eeldusest, et armastuse puhul on kaks tüüpilist mõtteviisi: ollakse teineteise jaoks loodud, nagu hingesugulased või armastus on nagu tõusude ja mõõnadega rännak, millest õppida. Osalejad olid valmis armastusest mõlemal moel mõtlema, misjärel analüüsiti, kuidas see nende suhte rahulolu mõjutas.

Osadel osalejatel paluti võtta suhtumine fraasidega nagu «me oleme üks», «mu parem pool» või «teineteise jaoks loodud». Teistel osalejatel paluti hoida suhtumist «oleme koos seda rada käinud», «pikk tee» või «vaata, kui kaugele me jõudnud oleme». Seejärel paluti osalejatel meenutada oma suhtes esinevaid erimeelsuseid.

Need osalejad, kes pidid mõtlema, et on teineteise jaoks loodud, olid konfliktide meenutamisel oma suhtega vähem rahul, kui need, kes suhtusid armastusse, kui teekonda.