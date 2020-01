5 ebatavalist, kuid põnevat teemat, mille üle esimesel kohtingul arutleda

1. Mida sa teeksid, kui pääseksid kuriteost puhta nahaga?

Hea viis oma kohtingukaaslase tundmaõppimiseks on selliste küsimuste esitamine, millele nad pole tõenäoliselt varem pidanud vastama. Lisaks sellele, et taolised küsimused on lõbusad, muudavad need sind tema silmis huvitavamaks. Ja sul aitab kohtingukaaslase vastus suure tõenäosusega otsustada, kas sa tahad teda veel näha või leiad viisaka vabanduse lahkumiseks.

2. Mis on sinu suurim hirm?

Olgugi, et see on üsna sügavamõtteline teema, sütitab see küsimus alati suurepärase vestluse. Paljud inimesed kardavad esimesel kohtingul nii sügavamõttelisi ja personaalseid küsimusi esitada, aga kui sina oled julge ja kohtingukaaslane pakub sulle siiralt huvi, siis miks mitte teda selle küsimusega üllatada.

3. Millise pereliikmega oled sina kõige sarnasem?

See küsimus annab sulle ettekujutuse tema perekonnast, aga samal ajal annab talle võimaluse ennast lihtsalt ja lühidalt kirjeldada. Sa saad teada, kas ta on mõne kindla pereliikmega lähedane ning seeläbi veidi ka seda, millised on tema huvid ja iseloomujooned. Kui kuuled, millised on tema suhted lähedaste inimestega, saad aimu, milline võiks olla tema suhe sinuga.

4. Mis on sinu patutoit?

Inimese patutoit võib öelda nii mõndagi selle kohta, kas te kaks sobite kokku. Kui kahel suhtes oleval inimesel on toidu osas samad eelistused, siis on see ideaalne. Te mõlemad armastate magusat ja praetud toite? Suurepärane! Tema on vegan, samal ajal kui sinu patutoit on juustuburger? Võimalik tüliallikas. Seega jah, toidueelistused võivad teie sobivuse kohta nii mõnegi vihje anda.

5. Kui sa ei peaks tööl käima, siis mida sa oma ajaga peale hakkaksid?