Vähenda süsiniku jalajälge ⟩ Üheksa nippi, kuidas arvuti digiprügist puhtaks teha

Üheks omamoodi digitaalseks taagaks on ka erinevatesse veebikeskkondadesse loodud kontod. Näiteks omab pea iga internetti kasutav inimene mitut e-posti aadressi. Jah, üks neist on võib-olla töö oma ning teine näiteks Gmail, et isiklikke asju ajada, kuid tavaliselt lisandub nendele veel paar väga vähe kasutust saavat, kuid toimivat postkasti. Neisse logitakse heal juhul sisse paar korda aastas ja nii nad seisavad. Seega on ehk mõistlik mõni neist lõplikult sulgeda. Lisaks postkastidele võib aga alles olla ka liikmelisus mõnes foorumis, veebikeskkonnas või mujal, kus omal ajal aktiivselt tegutsetud, kuid mis nüüd on unustusehõlma vajunud. Ka need kohad võiks üle vaadata ja oma kontod seal sulgeda.