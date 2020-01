Greibisalat on nagu lotovõit

Tellijale

Apelsine armastab hobikokk Tiina Lebane niivõrd, et isu vaigistamiseks ostab neid vahel suisa suvel ja sügisest kevadeni sööb vähemalt ühe apelsini päevas. «Lihtsalt maitsevad nii väga, võib-olla siis ka organism vajab,» püüab naine suurt apelsiniisu seletada.

Osa apelsiniigatsust võib arvatavasti olla pärit ka kaugest lapsepõlvest, kui tema kolmandal sünnipäeval pandi lauale maasikate ja apelsiniviiludega kaunistatud tort. Apelsine maitsta ta aga ei saanudki, sest temaga ühevanune tädipoeg oli need enne nahka pista jõudnud. «Esimene apelsinielamus oli visuaalne. Aga mäletan, kui kurb ma tookord olin,» meenutab ta.

Igatahes on jõuluaja vaagnastaarid mandariinid tema maitsemeelele sutsu magusavõitu, kuid apelsini hammustades tajub, et magus, hapu ja värske on seal sajaprotsendiliselt õiges tasakaalus.