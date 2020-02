4 vihjet, et mees voodis teeskleb

See, et mees pole suuteline orgasmi saama, pole sugugi harv nähtus – AskMen selgitas välja, et koguni 23 protsenti meestest on vähemalt korra elus orgasmi teeselnud.

Kui naised teesklevad, sest nad ei taha mehe tundeid riivata, siis meeste põhjused on põhimõtteliselt samad. Sageli arvatakse ekslikult, et mehed peaksid suutma igal ajal ja igas kohas orgasmi saama, kuid see pole tõsi. Kui mees on väsinud, stressis või alkoholiga liialdanud, siis ei ole tal sugugi lihtne orgasmi saada, kirjutab YourTango.

On viise, kuidas võib aru saada, kas mees teeskleb. Siin on mõned märgid.

Tema häälitsused kõlavad võltsilt

Meesteportaalid hoiatavad mehi selle eest, et nad voodis liiale ei läheks – võltsid näoilmed ja häälitsused võivad neid reeta. Seega, naised, pange tähele, milliseid hääli mees voodis teeb ja milline on tema näoilme.

Ta soovib asendit muuta, et sa ei näeks tema nägu

Kui naine on mehega ennegi vahekorras olnud, siis ta ilmselt teab hästi, milline on mehe «orgasminägu» või millistes asendites on mehel kõige kergem lõpuni jõuda. Kui mees aga pakub järsku välja, et ta võiks olla hoopis naise selja taga, tekitab see kindlasti kahtlusi.

Ta viskab kasutatud kondoomi kiirelt minema

Meesteportaal AskMen soovitab meestel pärast vahekorda kiirelt kondoom salvrätti keerata ja ära visata, siis ei ole näha, et see on tegelikult tühi.

Tavaliselt keerab ta selja ja jääb magama, kuid järsku tahab ta kallistada

Kui mees pole orgasmi saanud, siis ei valda teda samasugused tunded nagu tavaliselt, seega ta ei tea täpselt, kuidas käituda. AskMen soovitas meestel hoiduda käitumast nii, nagu nad tavaliselt pärast seksi ei käitu.