Saladused, mida naised suhte alguses meeste eest varjavad

Miks? Sest kui suhe on alles värske, varjavad naised nii mõndagi meeste eest, kirjutab Glamour. Järgnevalt on välja toodud need asjad, mida naised suhte alguses meeste eest varjavad.

Paljudel naistel on kuupuhastuse jaoks eraldi püksikud

Kui mees ja naine on leivad ühte kappi pannud ning nende riided on samas kapis, siis pole naisel enam suurt midagi varjata. Aga kuni selle ajani hoiab naine ilmselt saladuses asjaolu, et kuupuhastuse ajal kannab ta tavapärasest erinevat aluspesu.

Naine ei pruugi iga päev juukseid pesta

Seda võib pidada tühiseks asjaks, kuid leidub naisi, kes ei julge mehele tunnistada, kui sageli nad juukseid pesevad. Õnneks on olemas selline geniaalne asi nagu kuivšampoon, mille abil on lihtne varjata seda, et pesid pead viimati viie päeva eest.

Naised varjavad seda, et nad raseerivad oma privaatpiirkonda

Jah, naised raseerivad oma bikiinipiirkonda, kuid paljud mehed ei tea, et naised raseerivad mõnikord ka oma peput. Paljud naised võivad kinnitada, et privaatpiirkonna raseerimine – nii eest kui tagant – võib olla väga tüütu tegevus ning teatud kohtadele on lausa võimatu ligi pääseda, ent hoolitsetud välimuse nimel on naised siiski valmis seda tegema.

Ka naistel võivad olla vuntsid ja habe