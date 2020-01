Uuring ⟩ Kümme üsna üllatavat iseloomuomadust, mida peetakse kõige seksikamateks

Ei tasu arvata, et müstilisus ja hea huumorisoon on need, mida inimesed peavad seksikaks (seitse naist kümnest ütles, et nemad on võimelised end ise naerma ajama, seega partneri huumorisoon ei oma suurt tähtsust). Kõige seksikamaks iseloomuomaduseks nimetati julgust, kuna see näitab inimese nõrgemaid külgi positiivses valguses, kirjutab Glamour.