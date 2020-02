Suveks rannavormi! Kanal 11-s alustab uus inspireeriv saatesari «Trimmi, punni, trimmi»

Juba homme õhtul alustab Kanal 11-s uus omanäoline saatesari «Trimmi, punni, trimmi» (orig. «Fit to Fat to Fit»), kus igas osas näeme ühe fitnessifänni teekonda, kes esmalt eksperimendi korras vabatahtlikult kaalus kõvasti juurde võtab, et siis koos oma treenitavaga kaalust alla võtta ja end taas vormi ajada.