PPA selgitab: kuhu tülikate naabrite lärmi korral pöörduda?

Kortermajades on üsna tavaline, et seinad ei hoia näiteks valju muusikat kinni ning ka muud igapäevaste toimetustega kaasnevad helid kostuvad paremini teistesse korteritesse.

Linnard lisab, et rahurikkuja, kes näiteks politseile ust ei ava, peab samuti arvestama, et teatud olukorras võib politsei korrarikkumise takistamiseks lasta päästjatel korteriuks eest ära võtta.

«Vajadusel murtakse uks maha ning sisenetakse inimese valdusesse. See on mõeldud ohu tõrjumiseks: näiteks ükskord oli ühes lukustatud uksega korteris tümakas nii kõva, et teised majaelanikud ei saanud magada – aga kui sellised magamata inimesed hommikul autorooli istuvad, on see äärmiselt ohtlik,» nendib ametnik.