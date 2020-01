Sa ei ole õnnelik? Põhjus võib peituda lihtsas küsimuses, mida igapäevaelus endalt küsid

Miks-küsimused on ühed suurimad stressitekitajad. Isegi kui need küsimused tunduvad pealtnäha vajalikud, siis mõtle korraks uuesti.

Miks valgusfoor ei või varem roheliseks minna? Miks autol kütus otsa sai? Miks ma ei jää oma silmarõõmule silma? Miks inimesed kaklevad? Miks ma pean midagi tegema, et normaalselt ära elada ja ei või lihtsalt hästi elada?

Kindlasti on miks-küsimusi, millele peaksid tähelepanu pöörama, aga on vaja vahet teha, millised neist päriselt olulised on.