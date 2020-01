10 meest avaldavad, mis hetkel nad mõistsid, et soovivad lahutust

Ma ei tahtnud teraapiasse minna

Craig (37): «Ta palus mul endaga koos terapeudi juurde minna. Asjad ei olnud juba mõnda aega korras ning ta mõtles, et professionaal saab meid ehk aidata. Kui ta seda palus, siis ma taipasin, et mitte miski ei saa meid aidata. Ma ei olnud temasse enam armunud ja seal ei olnud enam midagi, mis saaks seda muuta ja kadunud tundeid tagasi tuua.

Voodielu ei eksisteerinud

Steven (45): «Me ei olnud kuus kuud seksinud. Alguses ajasin kõik selle kaela, et me mõlemad olime töö ja lastega hõivatud. Aga kui saabus meie pulma-aastapäev, siis planeerisin meile erilise nädalavahetuse linnast väljas. Me käisime romantilisel õhtusöögil ja hiljem hotelli tagasi jõudes arvasin, et nüüd on see hetk lõpuks jälle käes. Tema aga ütles, et ta eelistaks seda mitte teha. Siis ma teadsin, et see on läbi.»

Ta nuhkis mu telefonis

David (33): «Ma tabasin ta teolt, kui ta parasjagu minu telefonis nuhkis. Ta oli seda ka minevikus teinud, kuid vahepeal suutis end taltsutada. Kui see mõni aeg hiljem taaskord juhtus, siis teadsin, et see on läbi. Ma ei olnud teda kunagi petnud, ega teinud midagi muud, et taolist usaldamatust ära teenida. Ma lihtsalt ei oleks suutnud oma ülejäänud elu olla kellegagi, kes mind iial ei usalda.»

Ta pettis mind

Eric (40): «Ta pettis mind. Ma teadsin sel samal hetkel, mil ta seda mulle tunnistas, et sellest pole ma kunagi võimeline mööda vaatama. Ma ütlesin talle kohe, et ma annan lahutuse sisse. Minu vanemate abielus oli samuti truudusetust ning seal majas elamine oli täielik põrgu. Polnud vähimatki võimalust, et ma sama asja uuesti läbi elaks.»

Ta võttis selle esimesena teemaks

Paul (42): «Ma teadsin, et me pole enam teineteisesse armunud, aga meil olid lapsed ning me ei kakelnud tihti. Võib öelda, et me olime head toakaaslased. Kui ta mulle ühel hetkel ütles, et soovib lahutust, siis mõistsin, et soovin seda sama.»

Mul oli ükskõik, kui ta kellegi teisega flirtis

Sam (39): «Me olime parasjagu ühel peol, kui nägin, et minu naine flirdib teise mehega. Mitte midagi liiga tõsist, aga igal juhul oli see flirtimine. Mul oli täiesti ükskõik. Tegelikult ma isegi mõtlesin, et ongi hea. Pärast seda mõistsin, et sellised mõtted ei tõota meie abielule head.»

Ma tundsin kellegi teise lahutusest kuuldes kadedust

Joe (46): «Kui mu kolleeg ütles, et ta lahutab oma mehest, siis olin ta peale kade. Mul ei olnud selle kolleegiga midagi pistmist, ma olin lihtsalt kade, et tema oma abielust välja pääseb. See oli kinnituseks, et ma pean sama tegema.»

Mul tekkisid tunded teise naise vastu

Evan (36): «Mul tekkisid teise naise vastu väga tugevad tunded. Kuna ma ei tahtnud oma naist petta, siis ütlesin talle, et soovin lahutust.»

Ma ei igatsenud teda

Alex (40): «Ta hakkas töö tõttu palju reisima. Ma taipasin, et ma ei igatse teda. Tegelikult ma lausa ootasin, et ta järjekordsele reisile läheks.»

Meil ei jätkunud enam jututeemasid