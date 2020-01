Kummituslapsed, seks mardusega ja Michael Jacksoni vaim: kuulsused paljastavad oma paranormaalsed kogemused

Miley Cyrus rääkis 2013. aastal intervjuus, et nägi oma Londoni korteris kummitust. Samal ajal, kui naine oli vannis, nägi ta väikest poisikest, kes istus kraanikausis.

Demi Texase kodus kummitas laps nimega Emily. Naine kutsus külla mitu meediumit, kes kõik kinnitasid, et tegemist on Emilyga.

Cher usub, et teda on külastanud tema eksabikaasa Sonny Bono vaim.

2003. aastal ütles näitleja, et tema kodus kummitab. Ta isegi kaalus kummitusele tahvli ja kriidi andmist, et too oma nime saaks kirja panna.