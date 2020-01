AirBaltic käivitab Eestist neli uut otselendu

Eelmisel aastal lennutas airBaltic üle 670 000 Eesti reisija, mida on 50 protsenti rohkem kui aasta varem. Kokku lendas eelmisel aastal airBalticuga üle 5 miljoni reisija, mida on 22 protsenti rohkem kui aasta varem. Eelmise aasta tulemus on lennufirma ajaloo suurim.