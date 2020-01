Pidevparduja nõuanded: 10 asja, mida ei tasu kunagi lennukis teha

On asju, mida Gilbert lennates kunagi ei tee.

Ära pane asju pagasiriiulisse

Gilberti sõnul on olemas teatud liik kurjategijaid, kes ootavad, kuniks reisijad on uinunud ning panevad kottidest pihta sinna jäetud väärisesemed. Pahatihti avastab reisija kahju alles siis, kui on lennukist väljunud.

Ära vaidle lennusaatjatega

Lennusaatjad pole su vaenlased ja isegi, kui nad eksivad, jää rahulikuks. Õhus toimuvad tülid võivad viia lennu mujale suunamiseni, nii võid leida end sihtkohast, kuhu üldse ei tahtnud jõuda.

Ära joo kraanivett

Võta parem ise vesi kaasa või kasuta pudelivett – ka hambapesuks. Gilbert ei joo seetõttu pardal ka kohvi ega teed.

Ära loe ajakirju

Lennukite istmeid puhastatakse harva, seega võid arvata, mis olukorras on ajakirjad. Mõtle tuhandetele reisijatele, kelle käte vahelt need leheküljed on läbi käinud, ja mis haigusi nad kanda võivad.

Ära ole paljajalu

Mitte kunagi pole okei olla lennukis paljajalu. Sokkides veel, kuid paljajalu olemine ohustab nii sind kui teisi reisijaid. Meenutame taas, kui palju baktereid, viiruseid ja mikroorganisme on sellesse eraldatud ruumi jõudnud – iga väiksemgi vigastus võib lõppeda raskelt.

Ära võta kingi jalast enne õhkutõusmist

Gilberti sõnul ütles talle kunagi üks piloot, et kõige riskantsemad hetked iga lennureisi juures on õhkutõus ja maandumine. Siis on hädaolukorra tõenäosus kõige suurem ja kui sul pole kingi jalas, võid saada vigastatud, sulle võidakse peale astuda või sa võid jääda kinni.

Ära istu liiga kaua paigal

On oluline aeg-ajalt püsti tõusta, et veri saaks kehas ringi voolata.

Ära kanna vaid ühte kihti riideid

Peaaegu iga reis on kas liiga palav või liiga külm. Kihiline riietus aitab hädast välja mõlemal puhul. Lisaks aitab sall või muu lisakiht juhul, kui keegi läheduses köhib või aevastab – enda hingamisteid kaitstes vähendad tunduvalt nakatumise ohtu.

Ära panusta meelelahutusele

Mõned lennufirmad pakuvad kvaliteetset meelelahutust, kuid mõned mitte. Igaks juhuks laadi meelelahutust ka oma telefoni.

Ära unusta vett juua

Kui sa kavatsed lennukis alkoholi juua, joo vähemalt sama palju või rohkem ka vett. Isegi juhul, kui sa alkoholi ei tarbi, tuleb veejoomist õhus tõsiselt võtta. Lennureisid on väga dehüdreerivad.

Ära katsu midagi, mida sa just ei pea katsuma